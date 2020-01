Olfaktoria rozpływa się nad Krzysztofem Bosakiem: "To nie jest kolejny rubaszny Januszek z brzuszkiem"

Gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 12 3 Odpowiedz

Każdy ma swój rozum i bierze udział w takiej paradzie jaka mu odpowiada albo nie bierze w ogóle. I to jest ok i to jest ok. Wolny kraj, póki co. Problemem nie jest patriotyzm ani tęcza. Problemem jest nienawiść, rasizm, homofobia, wykluczanie innych, dzielenie na lepszych i gorszych, szczucie jednych na drugich, brak szacunku do kogoś, kto uważa inaczej, obojętnie na jaki temat. Obrzydliwe jest wycieranie, za przeproszeniem, gęby, która wyrzuca same przekleństwa, flagą narodową. Patriota dba o swoje i szanuje cudze. Zwłaszcza Polak, patriota i katolik w jednym. Koniec, kropka. Co do pana Bosaka, to nie jest wzór mężczyzny ani pod względem urody, ani poglądów, przynajmniej dla mnie.