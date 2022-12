Ciężarna Olga Bołądź i Olaf Lubaszenko odziani w puchowe kurtki przemierzają warszawskie ulice po wspólnym LUNCHU (ZDJĘCIA)

Monthy 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Olafik wygląda jak by miał 70 lat . Zresztą Olga też tak sobie. Ludzie uświadomcie sobie że oni wszyscy wyglądają jak zwykli ludzie z ulicy, tylko cwanie to ukrywaja kiedy patrzy kamera. Życzę zdrowego rozsądku młodym ludziom, bo to co ze sobą wyprawiają to jakaś chora moda.