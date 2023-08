Olga Król z "Top Model" już tak nie wygląda. Przeszła gigantyczną metamorfozę i jest NIE DO POZNANIA (FOTO)

Programy telewizyjne, tj. "Top Model" charakteryzują się tym, że często większy sukces od zwycięzców, odnoszą uczestnicy zajmujący niższe miejsca. Część z nich, jak np. Klaudia El Dursi czy Karolina Gilon, kontynuują karierę telewizyjną, nieliczni aktywnie biorą udział w sesjach zdjęciowych i pokazach mody, a inni przebijają się swoją charyzmą, trwale zapisując się w pamięci widzów. Do tej ostatniej grupy zalicza się Olga Król .

Kontrowersyjna zmiana wizerunku gwiazdy "Top Model"

Stałym elementem telewizyjnego przeboju stacji TVN jest odcinek poświęcony zmianom wyglądu. Tuż po wyłonieniu uczestników, którzy najlepiej zaprezentowali się na castingach i bootcampie, poddawani są oni zabiegom, mającym na celu poprawę wizerunku. Sztab fryzjerów i stylistów pracuje na to, by pretendenci do wygranej zachwycali odświeżonym lookiem w późniejszych etapach programu.