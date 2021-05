Olivia Williams zagra w "The Crown"? Dawna miłość Radosława Sikorskiego ma się wcielić w rolę księżnej Camilli

Produkcja Netfliksa The Crown wciąż bije rekordy popularności. Serial o losach rodziny królewskiej śledzą miliony widzów na całym świecie, co oczywiście nie uchroniło show od mniejszych bądź większych afer. Mimo prośby brytyjskiego ministra streamingowy gigant swego czasu odmówił opatrywania odcinków serialu wyjaśnieniami o fikcji, co miało rozzłościć m.in. księcia Karola i jego żonę Camillę.

W 4. sezonie The Crown pojawiło się wiele wątków, które mogły zostać uznane za dość kontrowersyjne. To zresztą wcale nie koniec, bo w czerwcu mają ruszyć zdjęcia do kolejnego sezonu, a poszukiwania aktorów, którzy odtworzyliby role członków rodziny królewskiej, powoli dobiegają końca. W kolejnej serii w royalsów wcielą się m.in. Imelda Staunton, Elizabeth Debicki oraz Dominic West.

Teraz serwis Daily Mail oznajmił z kolei, że wybrano już aktorkę, która odtworzy rolę Camilli Bowles-Parker, drugiej żony księcia Karola. Dziennikarz serwisu donosi, że produkcja postanowiła zaangażować Olivię Williams, która ma na koncie role w takich produkcjach jak Rozdarte serce, Autor widmo czy Była sobie dziewczyna.

Williams jest oczywiście utytułowaną aktorką i pracuje w branży już od wielu lat, jednak niektórzy mogą nie pamiętać o tym, że przez jej życie przewinął się pewien polski akcent. Aktorka jest bowiem byłą miłością Radosława Sikorskiego, o czym sama wspominała w wywiadach. Jak przyznała swego czasu w Vivie, poznali się wiele lat temu na przyjęciu w Oxfordzie.

Byłam naprawdę młoda. Miałam 17 lat, byłam jeszcze w szkole. Radek był moją pierwszą, wielką miłością. Zdecydowanie. Wtedy myślałam: "Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał". Do tamtego momentu nigdy nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłonił głowę - mówiła na łamach kolorowej prasy.

Radosław Sikorski i Olivia Williams parą byli przez 4 lata, jednak w pewnym momencie ich drogi się rozeszły. Aktorka wciąż jednak wspomina łączące ich uczucie i pojawiała się nawet w Polsce, aby uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach w życiu polityka. Dziś oboje są w stałych związkach, ale nie ukrywają tego, co ich łączyło.

Pamiętam Radka, jak siedział, trzymając moje buty do stepowania. On chciał zbawiać Polskę, a ja uczyłam się tańczyć. Ja wybrałam buty do stepowania, on - białego rumaka. Każde z nas poszło swoją drogą - wyznała Olivia na łamach tego samego magazynu.

Myślicie, że Radek pogratuluje jej nowej roli?

