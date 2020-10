Oliwia Bieniuk KOŃCZY 18 LAT!

Sąsiad 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jestem z Gdyni, z Orłowa, mieszkałem bardzo blisko Pani Ani, moja mam często rozmawiała z Przybylska, często nam pomagała, my im również. Bardzo sobie ceniła prywatność, życie rodzinne, dzieci - to było zerezerwowane tylko dla niej. Uwierzcie mi, ciężko się ogląda i czyta te wszystkie artykuly. Ciocia Siwiec i całe to towarzystwo ojca...naprawdę jest mi z tego powodu bardzo smutno. Mam nadzieję, że młoda pójdzie w ślady mamy, była cudowna kobieta.