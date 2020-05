Oliwia Bieniuk świętuje 18-stkę Mateusza Raduszewskiego RANDKĄ (?) na parkingu galerii handlowej

Córka Bieniuka towarzyszyła Mateuszowi także w dniu jego 18. urodzin, co dokumentowali w sieci zarówno sam jubilat, jak i jego tata. Fotoreporterom zaś udało się sfotografować nastolatków podczas wspólnego wyjścia tylko we dwoje. Oliwka i jej pełnoletni już "kolega" udali się do galerii handlowej, gdzie według relacji paparazzi po zaparkowaniu luksusowego auta na miejscu dla ciężarnych, postanowili posilić się fast foodem. Po konsumpcji na parkingu po samochód przyjechał sam Mariusz Raduszewski, a jego 18-letnia pociecha i jeszcze 17-letnia córka Bieniuka udali się na podbój domu handlowego.