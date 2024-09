Oliwia Bieniuk zapozowała w czerwonym bikini i pokazała CHŁOPAKA!

Oliwia Bieniuk nigdy nie ukrywała, że ma chrapkę na show-biznes. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka już dobrych kilka lat temu mówiła o tym, że zamierza iść w ślady znanej mamy. Wszystko wskazuje na to, że nie były to tylko puste słowa. 21-latka zaczęła studia aktorskie w szkole Bogusława Lindy , a nawet zagrała w kilku odcinkach "Gliniarzy".

Oliwia Bieniuk pokazała nowe zdjęcie z ukochanym. Co za forma

Zdarza się jej także pokazywać co nieco z życia prywatnego. Jakiś czas temu pochwaliła się wideo z najmłodszym bratem, a teraz wrzuciła na Instastories kadr z ukochanym. Na obrazku widzimy Oliwkę i wybranka jej serca pozujących przed lustrem w uścisku. Podczas gdy Bieniuk trzyma partnera za szyję, on ściska ją w talii. Mężczyzna jest odwrócony tyłem do lustra, w związku z czym nie widać jego twarzy. Do zdjęcia młoda celebrytka zapozowała w jeansowej spódniczce mini i bardzo kusym swetrze.