Oliwia Bieniuk opublikowała nagranie z najmłodszym bratem. Fani NIE DOWIERZAJĄ: "O matko, jaki Jaś już duży"

Witam.Mam problem z rodzina narzeczonego.Sa dosyć tacy nietolerancyjni.To Ślązacy.Nie chca poznać moich rodziców ani z nimi rozmawiać z tego powodu że są z miasta .Co do mnie to przeszkadza im że jestem starsza od ich syna i z tego powodu nie chca mnie poznać ani ze mną rozmawiać.Oprocz tego chodzi o to że jestem po rozwodzie .Nic na mnie nie mowia i nie rozwalaja związku ale nie ma zaproszenia do ich domu ani nie chce do nas przyjechać.Ciagle jest ta same gadks żeby syn przyjechał sobie sam.Nic tym ludziom nie zrobiłam .Nie mogłem tkwić w tym małżeństwie ponieważ była przemoc psychiczna i alkohol l facet odszedł.Jest to smutne ale nic zrobić nie można.Przykro mi jest że jego rodzina tak się zachowuje ponieważ jestem osobą rodzinna i chce razem jeździć do rodziny i być akceptowaba.To jest takie przykre ocenienie kogoś po wyglądzie wieku JESTEM wartościową osoba czuła kochająca x wartościami pomocna dobra zAradna i nie chce żeby ktoś mnie tak traktował tylko dlatego że nie jestem w wieku mojego faceta albo po rozwodzie.A Co do jego siostry to podobno chodzi o to że jest zaborcza i chce się spotykać z bratem tylko we dwoje.Z moja rodzina normalnie się spotykany.Ne na żadnej zazdrości .Razem się spotykamy .