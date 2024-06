Oliwia Bieniuk rozpętała burzę nowym filmikiem: "Pokolenie NIEUDACZNIKÓW". 21-latka musiała się gęsto tłumaczyć (WIDEO)

healer 1 godz. temu zgłoś do moderacji 118 32 Odpowiedz

Sama kiedyś w wywiadzie przyznała że na dostanie się do Państwowej szkoły aktorskiej nie ma szans. Zamiast z tego wyciągnąć wniosek ze się do zawodu nie nadaje poszła do prywatnej szkółki w której za sute czesne dostanie dyplom i będzie nas katować swoim "talentem" w licznych serialach do których dzięki układom się dostanie, blokując miejsce zdolniejszym ludziom po prawdziwej szkole....