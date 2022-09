Oliwia Bieniuk zarzuca włosami niczym prawdziwa DIWA na rodzinnej sesji zdjęciowej z Jarosławem Bieniukiem i braćmi (ZDJĘCIA)

Zbliżające się tygodnie w polskim show biznesie będą niewątpliwie naznaczone wzmożoną aktywnością medialną rodziny Bieniuków . W końcu wielkimi krokami zbliża się zaplanowana na 7 października premiera filmu dokumentalnego poświęconego życiu śp. Annie Przybylskiej . Do tego nowe zdjęcia z Trójmiasta zwiastują nową sesję zdjęciową z udziałem całej rodziny: jest Jarosław Bieniuk, jego córka Oliwia oraz synowie Jan i Szymon .

Cała gromadka została wypatrzona niedawno na jednej z trójmiejskich plaż, gdzie towarzyszyła im pełna obsada profesjonalnych fotografów i producentów. Tata Jarosław czuwał nad sprawnym przebiegiem sesji, podczas gdy największa gwiazda zespołu - Oliwia, zarzucała włosami na lewo i prawo, trenując przy tym profesjonalny uśmiech. Stroniący jeszcze póki co od mediów Jan i Szymon wydawali się być zdecydowanie mniej zaangażowani w całe to przedsięwzięcie, choć nie stawiali większych oporów przed pozowaniem do kamery.