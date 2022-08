Martyna Gliwińska ZARĘCZYŁA SIĘ! Pochwaliła się pierścionkiem (FOTO)

siska 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Wiem, że to nie na temat, ale już nie wiem gdzie o to spytać. Co zrobić, jeśli ma się anemię z niedoboru żelaza a tabletki żelaza źle się toleruje? Biorę już drugi lek i toleruje tak samo źle jak pierwszy, biorę 12 dzień a dłuży mi się jak diabli, na początku było jeszcze w miarę, ale od 3 dni bardzo źle się czuję, budzę się nad ranem z okropnymi mdłościami, apetytu zero, ciągle mnie ciągnie na ... i ból żołądka. Dzisiaj już chyba nie wezmę ale płakać mi sie chce, że znowu zaprzepaszczę to leczenie, ale już wolę żyć z tą anemią bo teraz żyć mi się nie chce wcale :((( Wykończę się, hemoglobina 8,6, nabawiłam się anemii w latach szkolnych bo przez nerwicę prawie nic wtedy nie jadłam, wpadłam w błędne koło i chyba już nie ma dla mnie nadziei. Czy ktoś mnie pocieszy? Co mogę zrobić????