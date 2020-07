Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w ogniu krytyki. Za złe ZAPINANIE PASÓW dziecka...

Klaudia 37 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Kurcze on na każdym kroku (od zakończenia emisji programu) udowadnia jakim fajnym jest facetem. Niby tak nie dużo, ale wiecie inni byliby na cały świat obrażeni że ktoś śmiał zwrócić im uwagę i pewnie by bloki leciały zaraz, a tu proszę pełna kultura, no inteligentny facet. Nie sztuką jest napajać się przesłodkimi komentarzami, a własnie sztuką jest krytykę wziąć na klatę, i wyciągnąć z niej lekcje