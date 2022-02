Omenaa Mensah ocenia kondycję polskiego szkolnictwa: "Nauka religii w szkole to JEDNO WIELKIE NIEPOROZUMIENIE. Dzieci powinny się uczyć ETYKI"

Mam wrażenie, że wszystko, co dzieje się teraz w Polsce, ma swoje podłoże właśnie w braku edukacji - stwierdziła. Przecież nikt nie rodzi się rasistą. To my, dorośli, tworzymy stereotypy i zamykamy w nich nasze dzieci. Cieszę się, że moja córka dostała się już na studia i jest z dala od tej propagandy tłoczonej na siłę do młodszych głów. Dlatego trudno mi dziś sobie wyobrazić, że puszczę swojego syna do publicznej szkoły. Moje dzieci wyrastają w zrozumieniu dla równości, różnorodności. Wiedzą, że obok nich nie stoi wyznanie, kolor czy orientacja, tylko człowiek, który ma imię.