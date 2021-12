Omenaa Mensah narzeka na pracowników: "Młode pokolenie uważa, że od razu im się coś NALEŻY"

młoda 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie chodzę na kawkę, co piętnaście minut i powiem szczerze, że wrzucanie wszystkich do jednego worka jest bardzo krzywdzące. Rozumiem, generalizacja, ale nadal. Nie chcę mówić, że to pracodawcy mają zbyt duże wymagania względem młodych pracowników, ale tak jest lub przynajmniej tak jest w moich najbliższych rejonach, co wiem z własnego doświadczenia jak i od znajomych. Zatrudnianie jednej osoby na miejsce, które przynajmniej dwóch by wymagało nie jest żadną nową praktyką i co jest złego w tym, że młodzi chcą w takim wypadku więcej zarabiać? Łatwiej powiedzieć, że młodzież roszczeniowa niżeli pomyśleć, że może faktycznie najniższa krajowa za taką liczbę obowiązków jest zwyczajnie niewystarczająca. Cieszę się, że my młodzi nie dajemy się wykorzystywać i nie tyramy za nic, "bo tak trzeba". Nie, nie trzeba. Szkoda jedynie, że ludzie dopiero teraz sobie to uświadamiają. Cóż, lepiej późno niż wcale. Miłego wieczoru.