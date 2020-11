Organizacje charytatywne chwalą Meghan Markle za mówienie o poronieniu: "Jest INSPIRACJĄ dla milionów kobiet"

Sorry 22 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Właśnie poronilam 2 raz a jej opowadanie o ciazy, która straciła nie działa na mnie wcale kojąco. Co to niby ma dac? Ma mnie to niby zmotywowac, zebym zaczela biegać po wsi i opowiadala ludziom o tym co mnie spotkało? Niektórzy ludzie naprawdę nie lubią rozgłosu i popularności. Tak właśnie niektórzy. O ile sobie dobrze przypominam ona wyprowadzila się z uk i zamieszkała w Kalifornii, bo chciała być anonimowa. To co już jej przeszło? Czy to ma być popularność na jej warunkach? Jakoś nie mogę się przekonać do szczerości intencji tej dziewczyny.