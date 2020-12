Organizator gejowskich orgii w Brukseli to OSZUST poszukiwany przez POLSKĄ POLICJĘ?!

hmmm 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Wiadomo, że kryptogeje najmocniej walczą z innymi, bo myślą, że to odsuwa od nich podejrzenia. Sami siebie nie akceptują, więc obmyślają plany jak wydawać się mniej podejrzanym. Często nawet mają dziewczynę, czy żonę, bo uważają, że bycie z kobietą to dobra metoda na ukrywanie homoseksualizmu. Naiwni ludzie mówią "on ma dziewczynę, więc to nie gej", ale inni wiedzą, że to nie musi nic znaczyć.