Organizator tłumaczy się z odwołanych koncertów w ramach trasy "Christmas Time! Concert": "Wynagrodzenia artystów wzrosły o niemal 100%"

Stan likwidacji. "Joanna Lemańska, prezes kwestionowanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, w pierwszym takim wywiadzie wyjaśnia, dlaczego Izba przychyliła się do skargi PiS na sierpniową uchwałę PKW."- teeeeeraz? Bylem jednym z tych, ktorzy zlozyli protest po ostatnich wyborach. W Niemczech, gdzie glosowalem, dochodzilo do masowych manipulacji wyborow. W moim punkcie, KAZDY pracownik, wydajacy karty do glosowania, zadawal KAZDEMU glosujacemu pytanie, ile mu dac kart. W ramach zgloszonego protestu SN..............poprosil generalnego konsula w Monachium o opinie w tej sprawie. I ten .....widzial po prostu co innego. Dlatego mysle, ze PiS przegral te partie w 2023, bo nie tylko nie przeswietlil ludzi (np. ten od p. Raua), ale w dodatku w konsulatach mial agentow. Polska nie bedzie Polska, jak dalej beda w niej panowac takie uklady. TK, SN i cale sadownictwo jest pod buciorem Niemcow..................bo sami do tego dopuscili.........Ba, z ziomem rzeplinskim.............to jeszcze swietowali. Polska sie pograzy, bo ma na najwyzszcych stanowiskach zwyczajnych ZDRAJCOW albo obcych agentow, nie mowiacych nawet poprawnie po polsku (mlody min. ds. rolnictwa), a Trybunal Stanu nie dziala, bo siedza w nim takie same szczury, ktore oddadza kraj wrogowi i dadza noge za granice.........jak poeta od mediow "sienkiewicz".