Maryla Rodowicz komentuje nagłe zniknięcie Kozidrak z życia publicznego. "Życzę Beacie ZDROWIA"

Beata Kozidrak nigdy nie była zmuszona odwoływać koncertów z uwagi na jakiekolwiek komplikacje zdrowotne. Niestety, jej pierwsze grudniowe występy nie doszły do skutku. Sama zainteresowana przyznała, że pozostaje pod opieką lekarzy, apelując do fanów, by mieli na uwadze troskę o siebie i pamiętali o regularnemu poddawaniu się badaniom.