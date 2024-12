Beata Kozidrak przebywa w szpitalu?! "Jej problemy zdrowotne są poważne"

Osobiście bardzo współczuję wszystkim ludziom, którzy we wczesnych latach dorobili się ogromnej rozpoznawalności i sukcesu. To zazwyczaj kończy się albo nałogiem albo depresją- jak ktoś osiągnął wyżyny szybko, to niestety, ale po wyżynie nie ma już nic tylko zjazd w dół. Dlatego na przykład Anna Lewandowska nie umie sama ze sobą żyć, bo ma wszystko, osiągnęła wszystko, a jednak nie wie co ze sobą zrobić i robi głupoty w postaci wiecznego zabiegania o atencję byle nie być samej.