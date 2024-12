Organizator ODWOŁAŁ koncerty Kayah, Michała Szpaka i innych gwiazd! Artyści wydali oświadczenie

Grudzień to zawsze wyjątkowo pracowity czas. Szczególnie dużo dzieje się w tym okresie u wokalistów. Odbywają się bowiem wówczas wszelakiej maści koncerty świąteczne i imprezy z kolędami w tle.

Szanowni Państwo, dosłownie chwilę temu dotarła do nas wiadomość, że Royal Concert, organizator trasy "Christmas Time!", odwołał zaplanowane na najbliższy weekend koncerty. (...) Decyzja ta jest dla nas tak samo zaskakująca jak dla Państwa. Do ostatniej chwili pozostawaliśmy w gotowości do wyjazdu na kolejną część wspomnianej trasy, pomimo tego że organizator już kilka tygodni temu przestał się wywiązywać z obowiązków zawartych w podpisanych umowach - dowiadujemy się. Wiemy, jak licznie się Państwo wybieraliście na te koncerty i mieliśmy nadzieję na spotkanie z Państwem w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie. Tym bardziej jest nam przykro z powodu komplikacji i niedogodności, jakie wywołuje decyzja firmy Royal Concert - czytamy w oświadczeniu.