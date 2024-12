Edyta Górniak odepchnęła (?) muzyka na scenie podczas kolędowania w USA

Zaskakujące zachowanie Edyty Górniak podczas kolędowania w USA. Jest nagranie

Podczas świątecznego koncertu dla Polonii z Chicago doszło do niecodziennej sytuacji. Na scenie pojawili się wszyscy wymienieni wyżej artyści, aby wspólnie odśpiewać "Bóg się rodzi". Choć Justyna Steczkowska przywdziała anielskie skrzydła, to nie ona skupiła na sobie najwięcej uwagi. Nagle wystrojona w zieloną suknię balową Edyta Górniak "popchnęła" lekko stojącego obok Mariusza Winnickiego z zespołu Classic, aby znaleźć się na przodzie sceny. Na twarzach pozostałych artystów wymalowała się konsternacja, co uwieczniono na nagraniu, które obiegło media społecznościowe. Zaskoczona Alicja Węgorzewska spojrzała na diwę, a następnie spotkała się wzrokiem z pozostałymi koleżankami po fachu. Po chwili wykonawczyni przeboju "To nie ja" wróciła na swoje miejsce.