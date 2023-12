Organizatorzy "Sylwestra z Dwójką" boją się, że na scenę WKROCZY POLITYK PiS. Ochrona już działa: "Wszyscy są legitymowani"

Eee 26 min. temu zgłoś do moderacji 35 2 Odpowiedz

Władza ma to do siebie, że bezlitośnie obnaża charakter czlowieka. Cynik staje się jeszcze bardziej wyzuty z wartości, człowiek zapatrzony w siebie nie zauważa, gdy go przerasta własne ego, a ktoś niepewny i szukajacy uznania w oczach innych staje się uzależniony od ich opinii. Możecie sobie dopasowywać nazwiska do ww. cech do wyboru, do koloru.