TVP ujawnia kolejne gwiazdy (?) "Sylwestra z Dwójką". Widzowie nie są zachwyceni: "Źle to wygląda, SAME NOŁNEJMY"

Ogłoszono gwiazdy "Sylwestra z Dwójką". Nie wszystkie wzbudziły zachwyt

Co to ma być - Sylwester czy no name party?; Serio? Już nie macie kogo zapraszać, same nołnejmy; Źle to wygląda, skoro już biorą nawet takie osoby; O, czyli będzie playback tradycyjnie; Z dnia na dzień coraz "lepsze" gwiazdy; Poczekajcie, jeszcze Jarek z bandem wystąpi; Sylwester NoName'ów, a nie żadnym Marzeń...; Hmm, kto to? Bo niby gwiazda, ale nie znam; Co to za typ kolejny? Skąd wy ich bierzecie? Połowa gwiazd tej imprezy to jakieś nołnejmy, Pomyśleć, że nie tak dawno w Zakopanem występowali Luis Fonsi czy Jason Derulo - pisali pod niektórymi postami rozczarowani widzowie.