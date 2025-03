Orły 2025. Dawno niewidziana Agata Buzek przybyła na galę w połyskującym garniturze

Rozpoczęcie nowego tygodnia przyniosło nam jedną z najbardziej wyczekiwanych uroczystości w polskiej branży filmowej. W Teatrze Polskim po raz 27. przyznawane są Orły , honorujące najwybitniejszych twórców rodzimej kinematografii. Każda tego typu uroczystość to również doskonała okazja, by dokładnie przyjrzeć się eleganckim kreacjom wybieranym przez bohaterki czerwonego dywanu .

Uroczystość wręczenia "polskich Oscarów" zgromadziła wiele gwiazd, których z dużą dozą prawdopodobieństwa nie uświadczymy na prezentacji nowej pary butów czy proszku do prania . W doborowym gronie osób wręczających nagrody znalazła się m.in. Agata Buzek . Na czerwonym dywanie towarzyszyła jej... suczka Helena . Aktorka sprowadziła ją z Albanii 7 lat temu, dając czworonogowi nowy dom, a przede wszystkim bezgraniczną miłość. Okazuje się, że psinka ma już doświadczenie z kamerami.

Dla psa, który wychodzi ze schroniska, wszystko i tak jest nowe, więc trzeba mu pokazać życie takim, jakie jest, a on je polubi, bo będzie miał przy sobie kochającego człowieka. Dlatego Helena na drugi dzień po adopcji poszła ze mną do teatru na próbę. Odtąd wszędzie jeździmy razem - na plan, na nagrania i wywiady. Wystąpiła już nawet w filmie - opowiedziała Agata Buzek w rozmowie z magazynem "Zwierciadło".

Sama zainteresowana założyła na tę okazję efektowny szary garnitur w drobne kropeczki ozdobiony połyskującymi dodatkami. Zestawiła go z czarnymi mokasynami. Laureatka Orła za główną rolę w filmie "Rewers" zachwyciła też starannie zaczesanymi włosami do tyłu. Aktorka oddała też hołd Ukrainie, dołączając do stylizacji wszywkę w kolorze barw flagi naszych sąsiadów.