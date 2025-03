Orły 2025. Zatrzęsienie gwiazd na gali: Mroczna Maja Ostaszewska, Maria Dębska z dekoltem i oryginalna Sandra Drzymalska

Nie wiem ale chyba rodzaj stroju powinien być bardziej określony w zaproszeniu. Panie w sukniach spotykają się z paniami w piżamach itp - to słabe. Kulig to ma wyjątkowego pecha do stylistki. Na duży biust i brzuch dołożyć jeszcze konstrukcję centralnie odstającą - to jakaś zemsta chyba