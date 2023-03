Orły 2023. Dawid Ogrodnik emocjonalnie ze sceny: "Dzieci umierają każdego dnia. Zbierają żniwa tego, jaką uprawiamy politykę"

Gosc 57 min. temu zgłoś do moderacji 199 13 Odpowiedz

Mówiłeś ze gdyby twój bohater (czyli ks. Kaczkowski) żył, to nie byłby na Orłach, tylko na granicy gdzie umierają dzieci. To może ty też zajmuj się swoją małą córeczką, a nie lansujesz się na każdej imprezie z cyc atą kochanką przez która wyrzuciłeś rodzine do śmieci.