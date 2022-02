Oscary 2022. Niskorosła aktorka podbija festiwale filmowe! Kim jest Anna Dzieduszycka z filmu "Sukienka"?

Wcześniej Dzieduszycka zajmowała się opieką nad dziećmi i zwierzętami . Z czasem jednak coraz bardziej zaczął się nią interesować świat filmu. Początkiem przygody ze sztuką były dla niej występy w studenckich etiudach. W teatrze debiutowała jeszcze w 2012 roku, kiedy to na deskach Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego w Warszawie zagrała w W Przechlapanem w reżyserii Rafała Urbackiego. Później mogliśmy ją podziwiać także we Wściekłości Mai Kleczewskiej w Teatrze Powszechnym w 2016 roku. Jak sama jednak przyznaje, nie spodziewała się, że to właśnie tak potoczy się jej kariera.

Co ciekawe, w kontaktach z mediami Anna często zaznacza, że nie lubi, gdy ludzie zwracają się do niej, używając terminu "osoba niskorosła". Zdecydowanie bardziej odpowiada jej za to "karlica", które to hasło w nurcie politycznej poprawności zostało już jakiś czas temu wyłączone z obiegu.