Oscary 2023. Roześmiana Hailey Bieber bryluje na imprezie "Vanity Fair" po głośnej dramie z Seleną Gomez (ZDJĘCIA)

Selena prześladowała KAŻDA DZIEWCZYNĘ BIBERA od 10 lat także kto tu jest wredną dziewczyną z armią fanatyczek? Bieber miał prawo spotykać sie z innymi, skoro nie byli ze sobą ale fanki Seleny uprzykrzały mu życie i każdą dziewczynę równały z ziemia. Związek z SELENĄ zaaranżował manager dla popularności. BIEBER BYŁ WTEDY DZIECIAKIEM, to prawie pedofilia, taka seksualizacja, on wygladął jak dziecko. Miał być skazanym od dziecka na zaburzoną psychopatkę, z dwubiegunówką, poczytaj sobie jakie to uciażliwe dla innych, on też jest chory nie może się zajmować tylko jej problemami, a ona tego wymaga, wiecznie płacze i zgrywa ofiarę, albo ma manię, a jej fanki bezustannie prześladują Hailej, pisza obraźliwe komentarze od lat i krzyczą, że on kocha Selenę, ileż można??? To jakiś obłęd. Selena nie przestanie bo nie potrafi śpiewać, więc odwraca uwagę od tego, przeszłością i wpominaniem, że jest byłą Biebera, a ma dużo fajnych filmików i zdjęć bo były zrobione na potrzeby reklamy i dla ich PR. Dogryzały sobie nawzajem, a nagle Selena zaczeła sie skarżyć niezorientowanym, że to ona jest pokrzywdzona, a ludzie rzucili się jej na ratunek i tak prześladują Bieberów od lat, a afera jest rozniecana gdy zainteresowanie Selena przygaśnie. Fanki Seleny wymyślają coraz większe bzdury, ze Hailey pojechała do Afryki żeby czarwonik zaszkodził Bieberowi, że jest czarownicą, niedługo spalą Hailey na stosie i będzie powtórka SALEM, wersja XXI wiek.