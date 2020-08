Oskarżona o pranie brudnych pieniędzy Marcelina Zawadzka twierdzi, że WRÓCI do "Pytania na Śniadanie"!

Jak udało nam się już ustalić, afera kosztowała Marcelinę Zawadzką angaż przy produkcji kolejnego sezonu The Voice of Poland . W roli prowadzącej kulisy show zastąpi ją Małgorzata Tomaszewska .

Do tej pory TVP nie wystosowało oficjalnego oświadczenia na temat ewentualnej przyszłości Zawadzkiej we flagowym programie "telewizyjnej dwójki" - Pytania na Śniadanie. Urlop gwiazdy początkowo zaplanowany był do 17 lipca, jednak Marcela nadal nie pojawiła się przed kamerami śniadaniówki. Wielu zaczęło więc przypuszczać, że to koniec jej przygody ze śniadaniowym show.