TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Tomaszewska ZASTĄPI Marcelinę Zawadzką w "The Voice of Poland"

Mijające tygodnie to z pewnością niezbyt przyjemny czas dla Marceliny Zawadzkiej. Przypomnijmy, że Miss Polonia 2012 wraz z członkami zorganizowanej grupy przestępczej została oskarżona o korzystanie z tzw. karuzeli vatowskiej . Celebrytce grozi za to nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Ta sprawa miała miejsce w 2017 roku. Chcę Was zapewnić, że nie dokonałam świadomie jakiejkolwiek czynności, która byłaby sprzeczna z prawem. Od wielu lat funkcjonuję w podobny sposób i zawsze robię to uczciwie, co jest bardzo ważne dla mnie, dla Was i osób, z którymi współpracuję - brzmiał fragment świadczenia.