Osobliwa zbieranina celebrytek na imprezie L'Oreala: Magdalena Stępień, Oliwia Bieniuk, Wiktoria Gąsiewska... (ZDJĘCIA)

Czymże byłaby dobra warszawska ścianka bez obecności Jessiki Mercedes? Rodowita poznanianka zaprezentowała się w futrzanym bolerku i topie z wymalowanym krzyżem na klatce piersiowej. Oliwia Bieniuk poszła w skromną klasykę z czarnym garniturem, natomiast Wiktoria Gąsiewska postawiła wszystko na jedną kartę, a dokładniej nogę, którą dumnie eksponowała w blasku fleszy. Sporym zainteresowaniem cieszyła się także Magdalena Stępień, która dopiero co przyfrunęła do ojczyzny z Dubaju. Pretendująca do miana influencerki eks Jakuba Rzeźniczaka wybrała czarną mini obszytą frędzlami i cekinami a do tego proste szpilki z ostrym czubem.