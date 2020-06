Chcąc nie chcąc, w obliczu globalnej pandemii koronawirusa również w Polsce aktorzy zmuszeni byli zrobić sobie ponad dwa miesiące wakacji . W tym czasie większość złaknionych uwagi celebrytów próbowała za wszelką cenę utrzymać zainteresowanie wokół siebie, między innymi nagrywając TikToki, prowadząc fascynujące "lajwy" i relacjonując próby upieczenia bananowego chleba. Na nadmierne epatowanie swoim życiem prywatnym nie zdecydował się Maciej Musiał , który - w przeciwieństwie do wielu kolegów i koleżanek z branży - nie należy do osób szczególnie wylewnych w mediach społecznościowych. Nie zmienia to jednak faktu, że gdy rząd załagodził narzucone wcześniej obostrzenia, aktor "uderzył w miasto" z Julią Wieniawą , tym samym wywołując lawinę plotek.

Jako że warszawiacy powoli wracają już do normalności, korzystając z atrakcji, które miasto ma do zaoferowania (oczywiście na tyle, na ile to możliwe), kilka dni temu 25-latek postanowił wybrać się na burgera do jednego z modnych stołecznych lokali. Czujni paparazzi sfotografowali młodego gwiazdora, gdy ten raczył się kanapką, a kiedy tylko skończył konsumować, skierował się do zaparkowanego nieopodal samochodu. Okazało się, że po zaspokojeniu napadu głodu Musiał zapragnął wybrać się na mszę świętą do pobliskiego kościoła.