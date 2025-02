Osowiały Justin Bieber ze zrolowaną pończochą (?) na głowie włóczy się samotnie po mieście

Dajcie spokój temu chłopakowi, nie dość że był ofiarą przemocy seksualnej, to nawet nie miał dzieciństwa. Pamiętam, jak zaczynał karierę, każdy o nim mówił, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie, praktycznie każdy o nim słyszał. Chłop nie może kichnąć w samotności. Wyobrażacie sobie takie życie? Od wczesnych lat non stop na świeczniku, non stop patrzą na Ciebie miliony ludzi. A do tego nie miał od nikogo wsparcia. Kiedyś myślałam, że szajba mu odbiła, ale jak sama dorosłam zrozumiałam, że nigdy w życiu nie chciałabym się z nim zamienić. Takie życie to koszmar, nawet gdyby uciekł z szołbizu, zawsze będzie Justinem Bieberem