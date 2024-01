Ostatnia żona Hugh Hefnera twierdzi, że w willi Playboya UMIERAŁY ZWIERZĘTA! "Były zaniedbane. Ciągle płakałam"

Ania 12 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Cały czas płakałam, poza tym czasem gdy robili mi zdjęcia, i gdy imprezując się śmiałam promieniejąc i korzystając z luksusów zapewnionych mi przez starego męża. Patrzyłam na te ptaszki które nie miały nic do picia i płakałam, zamiast dać im pić. Patrzyłam na smutne zwierzaczki w klatkach i płakałam zamiast się nimi zająć. Bo co mogłam zrobić? Ja tam tylko mieszkałam, miałam kupę kasy i kupę czasu wolnego, wpływ na męża, dostęp do mediów i do służb by to zgłosić choćby anonimowo, swobodę zatrudnienia kogoś do tych biednych stworzeń. Ale wolałam patrzeć i płakać, bo to się lepiej sprzedaje w późniejszych autobiografiach.