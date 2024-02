Ostatnia żona Hugh Hefnera wyjawiła, do czego ZMUSZAŁ ją w sypialni: "Błagałam"

Zsa Zsa Gabor 31 min. temu zgłoś do moderacji 7 7 Odpowiedz

Powinien zmartwychwstać i każdej z nich która wypowiadała się o nim źle tak dać popalić że zakrętu by nie wyrobiły a na koniec wynająć najlepszego prawnika w USA i walczyć o odszkodowanie za hańbienie jego osoby plus pokazać fotki nagrania z imprez i wszelkie materiały jak to one miały u niego źle to by się dopiero działo! NO ale tak nie będzie i bardzo szkoda jaki był taki był ale nie zasłużył żeby po śmierci kiedy już nie może się bronić bezcześcić jego pamięć.