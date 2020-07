Ostrożna Angelina Jolie w maseczce i rękawiczkach robi zakupy z córką (ZDJĘCIA)

Cztery lata temu, budowany na nieszczęściu Jennifer Aniston , związek Angeliny Jolie i Brada Pitta przeszedł do historii. Aktorka złożyła pozew rozwodowy, oskarżając męża o skłonności do używek i stosowanie przemocy wobec dzieci.

Kilka miesięcy później Brad przyznał się do alkoholizmu i rozpoczął terapię, na której zrozumiał, że "z Angeliną łączył go jedynie seks" , a ich relacja od początku była toksyczna. Określił ją nawet jako "12 lat piekła".

Brad Pitt ma nową partnerkę. Angelina nie jest zadowolona

Póki co jednak dzieci mieszkają z Angeliną i jedynie od czasu do czasu widują tatę. Tymczasem Jolie próbuje udowodnić, że jest dobrą matką i ma świetny kontakt z dziećmi. Ostatnio gwiazda była widziana w Los Feliz w Kalifornii, nieopodal swojej rezydencji, w której spędza z dziećmi kwarantannę.

Angelina wybrała się na zakupy z 11-letnią córką, Vivienne. To jej pierwsze publiczne pojawienie się od kilku miesięcy. 45-latka ubrana była w białą sukienkę, do której dobrała buty na płaskiej podeszwie i torebkę Diora. W trakcie zakupów nie odstępowała córki na krok i obejmowała ją ramieniem. Vivienne pomogła mamie zanieść zakupy do samochodu.