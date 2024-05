OSTRZEGAMY! Jakub Rzeźniczak będzie się bił w klatce. Wiadomo, kto stanie z nim do walki

marianka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nawet nie wiem jak to skomentować. Nie wiem czy ta walka w ogóle powinna się odbyć, bo piłkarz jest emocjonalnie poziomie 12 latka, a osoby niedojrzałe emocjonalnie nie powinny walczyć we freakach. I nic poza tym, że kilka lat temu w miarę dobrze wychodziło mu kopanie piłki to nic sobą poza tym nie reprezentuje. Przychodzi mi to ze zdziwieniem i sama nie wierzę, że to piszę, ale w tej walce trzymam kciuki za jego przeciwnika. Jedyny plus tej walki widzę w tym, że piłkarz będzie miał z czego płacić alimenty.