Oto emerytura Henryka Gołębiewskiego. Kwota nie powala. Aktor myślał, że dostanie JESZCZE MNIEJ...

Obecnie sporo osób ma mieć emeryturę w wysokości 1/3 obecnej pensji. Przy zarabianiu obecnie 10 tysięcy złotych na rękę, wychodzi 3 tysiące emerytury. Nie mówcie, że jak ktoś płacił składki, to dostanie wiele. Tak nie jest. To obecne pokolenie pracujących daje na obecnych emerytów. Do tego kobiety nie mają takiej samej emerytury za taką samą pracę i za takie same składki. Jakoś udaje się walczyć o takie same pieniądze za taką samą pracę, ale składki kobieta płaci takie same jak mężczyzna, ale ma za to dostać niższą emeryturę. Dotyczy to też kobiet, które pracują do 65 roku życia jak mężczyźni. Takie też mają dostać mniej. Niesprawiedliwe.