Poznajcie Katarzynę Chojnacką z "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" Netfliksa

Flora 18 min. temu

Oglądałam ten film i jak dla mnie to czarna komedia i to całkiem spoko. Gdyby Amerykanie zrobili taki film to każdy by się zachwycał, ale ze to Polska to trzeba hejtowac. Nie jest to jakieś wybitne kino, ale tez nie przesadzajmy