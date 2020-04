Poznajcie Nicky Doll - pierwszą uczestniczkę "Drag Race" z Francji

Magda 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Bycie Draq Queen to pewnego rodzaju sztuka sceniczna, sztuka przeobrażania się, w dodatku wywodząca się już ze starożytności, gdzie na scenie role kobiece także odgrywali mężczyźni. Nie ma co się obrażać i afiszować, mieszać w to homoseksualistów. Draq Queen to zawód jak każdy inny, rola sceniczna, istnieją, by innych zachwycać, szokować i zabawiać. Barwne ptaki, artyści sceny, tak właśnie powinno się ich odbierać.