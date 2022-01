Oto pierwsze żony i pierwsi mężowie celebrytów: Adam Badziak, Kinga Rusin, Sylwia Majdan... (ZDJĘCIA)

Zosia 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ciekawe czy ja kiedyś będę mogła wspominać swojego byłego bez emocji. Odeszłam po 7 latach parę tygodni temu, nie mogę sobie poradzić, przykro mi nawet jak słyszę jego imię. Kocham go ale musiałam odejść, bo on mnie chyba nni i ciągle siedział na bezrobociu. O pracy i ślubie nie chciał słyszeć i się wkurzyłam. Myślałam, że wrócimy do siebie ale on mówi, że nie jest w stanie się zmienić i lepiej dla wszystkich, jak nie będziemy razem. Muszę się pogodzić z definitywnym końcem związku ale jak to zrobić. Kiedy ten smutek minie :(