Oto zwycięzcy 14. edycji "Tańca z Gwiazdami"! Od początku byli faworytami

Wierzę, że włożyła w to dużo pracy i no podziwiam, że chciało jej się w tym wieku. Ale muszę powiedzieć to, że od początku była dziwnie faworyzowana, jury zachwycało się nią jakby nie wiem co robiła na tej scenie. Podejrzane to było i od początku czułam, że niestety wygra. Szkoda nie tylko samej Roksany czy Julki, ale ich tancerzy - byli świetni. Ciągle dobre choreografię, wnosili taka świeżość i piękno w tańcu. Wszystko byli w stanie wyciągnąć z nich. Tymczasem Anita miała zatrudnionego jakiegoś super choreografa, który "badał ruchy jej ciała"? Dziwne to było.