Owinięta szalem Kinga Duda przyłapana na "dymku". Wiedzieliście, że ma taki brzydki nałóg?

Nie przewróćcie się z tej zawiści. Jedna jest córka Prezydenta Polski (obecnego), wykształcona, pracuje w Warszawie to ile ma zarabiać? 2 tysiące? Po znajomości dostała pracę... haha, no dziwne, że córka Prezydenta nie jest anonimowa dla właścicieli kancelarii i wiele z nich chciało ją mieć w swoich szeregach. Żeby tylko takie koneksje były to świat byłby piękny. Jej ojciec to najważniejsza osoba w państwie. Wypominane palenia papierosów to już czyste chamstwo. Jak tam stop hejt się ma w redakcji? Chyba słabo. szczujecie, bo jej ojciec nie jest z Waszej politycznej opcji. Brzydzę się.