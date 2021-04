Ozdrowieńcy Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś spacerują po stolicy w oczekiwaniu na narodziny dzidziusia (ZDJĘCIA)

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wracają powoli do formy po przebytym covidzie. Para wybrała się ostatnio do butiku zaprzyjaźnionego projektanta, aby zafundować sobie stylową metamorfozę. Zakupy tak bardzo przypadły Robertowi do gustu, że postanowił natychmiast się przebrać. Myślicie, że pod czujnym okiem ukochanej spróbuje przebranżowić się na influencera?