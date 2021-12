Magdalena Ogórek rozpoczęła przystrajanie domu na święta i UBRAŁA JUŻ CHOINKĘ! Stylowa? (FOTO)

Magda Ogórek wróciła już do pełni sił po przebytym niedawno koronawirusie. Niedoszła pani prezydent postanowiła w sieci pochwalić się przygotowaniami do świąt. W domu dziennikarki nie zabrakło choinki oraz motywu dziadka do orzechów. Zainspirowała się Małgorzatą Rozenek-Majdan?