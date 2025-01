Pamiętacie, jak Marianna Schreiber wyglądała w "Top Model"? O mężu mówiła: "Żonie ministra nie wypada. Może się rozwiedzie ze mną..."

To że wysłałam zły sprzęt to też Wasza sprawka bo tyle razy mnie firmy kurierskie robiły w konia że jak tylko coś się spóźnia to od razu się wkurzam że znowu coś mieszają. Tu nie chodzi o to że jak nikt za mną nie idzie to powinnam być spokojna. Ja już nigdy nawet na wyspie bezludnej nie będę spokojna i już zawsze będę się oglądać za siebie. A co ja takiego zrobiłam? Ktoś przeze mnie był non stop szturany i przeganiany? Nie był co najwyżej szturany przez jedną osobę - mnie. I już od lat mnie na oczy już widział.