Ryszard Czarnecki rozpływa się nad Marianną Schreiber po wspólnych świętach: "Jest bardziej inteligentna niż jej obraz medialny"

Zobacz także: #dziejesiewsporcie: "My name is Marianna". Żona polityka PiS zrobiła show

Pani Marianna jest na pewno bardziej mądra, inteligentna, bardziej miła niż jej obraz medialny - wymienia zachwycony Ryszard. Absolutnie zyskuje przy poznaniu osobistym. Nie poznałem jej teraz, bo już wcześniej mi ją Przemysław przedstawiał. To było szereg tygodni temu. Na pewno jest osobą, której obraz medialny jest nieadekwatny do rzeczywistości, choć być może też jest tak, że ona te kontrowersje jakoś wykorzystuje. Ale to jest inna sprawa, natomiast to jest stwierdzenie faktu i to nie jest tylko moja opinia.