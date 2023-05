Paparazzi ODPIERAJĄ oskarżenia o pościg za księciem Harrym i Meghan Markle. Zapowiadają: "Przeprowadzimy dokładne śledztwo"

W środę media obiegły niepokojące doniesienia na temat księcia Harry'ego i Meghan Markle. CNN poinformowało, że po opuszczeniu eventu w Nowym Jorku małżonkowie uczestniczyli w "niemal katastrofalnym pościgu". Jak przekazał rzecznik Sussexów, za samochodem, którym para podróżowała wraz z matką Meghan, przez ponad dwie godziny miała podążać grupa "bardzo agresywnych paparazzi". Pościg doprowadził ponoć do wielu niebezpiecznych kolizji z innymi kierowcami, pieszymi, a nawet dwoma funkcjonariuszami nowojorskiej policji.

Książę Harry i Meghan Markle minęli się z prawdą w sprawie pościgu? Paparazzi zabrali głos

Choć opis rzekomo szaleńczego pościgu za Harrym i Meghan przedstawiał całą sytuację jako naprawdę niebezpieczną, niewykluczone, że rzecznika pary mogła delikatnie ponieść fantazja. Nowojorska policja w oficjalnym oświadczeniu potwierdziła co prawda, że paparazzi znacząco utrudnili Sussexom podróż, zapewniono jednak, iż w związku z incydentem nie zgłoszono żadnych szkód i nie dokonano aresztowań. Media obiegła też wypowiedź taksówkarza, z którego usług Harry i Meghan skorzystali, by zmylić paparazzi. W ocenie mężczyzny całą sytuację trudno było nazwać pościgiem. Burmistrz Nowego Jorku, komentując zdarzenie, nie mógł z kolei uwierzyć, by na zatłoczonych ulicach miasta jakakolwiek pogoń mogła trwać dłużej niż 10 minut.