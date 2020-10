Papież Franciszek wspiera związki partnerskie osób homoseksualnych: "Są dziećmi Boga i MAJĄ PRAWO do życia w rodzinie"

Nie jest tajemnicą, że papież korzysta z mediów społecznościowych, chętnie pozuje także do zdjęć w towarzystwie wiernych. Za sprawą swoich poglądów Franciszek zdążył już także zaskarbić sobie sporą sympatię środowisk liberalnych i lewicowych - do wielu kwestii (zwłaszcza obyczajowych) podchodzi bowiem zupełnie inaczej niż dotychczasowe głowy Kościoła Katolickiego. Swoim zachowaniem papież wielokrotnie zaskakiwał wiernych, do tej pory z różnych powodów wykluczanych ze wspólnoty, w tym m.in. osoby rozwiedzione oraz członków społeczności LGBT.

W środę papież Franciszek ponownie znalazł się na językach. Wszystko za sprawą premiery filmu Francisco autorstwa rosyjskiego reżysera Jewgienija Afiniejewskiego, w którym to głowa Kościoła Katolickiego otwarcie popiera prawo do zawierania związków partnerskich przez osoby homoseksualne.

Homoseksualiści powinni być chronieni poprzez prawo do zawiązywania związków partnerskich (...) Osoby homoseksualne mają prawo do rodziny. Są dziećmi Boga i mają prawo do życia w rodzinie - powiedział papież we fragmencie filmu cytowanym przez agencję Reuters.