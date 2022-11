Parada biustów na wystawie Muglera: Kylie Jenner zwęża talię, córka Madonny epatuje krzyżem na piersiach... (ZDJĘCIA)

Zuzanna B 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Kylie zrobiła kiedyś sesję zdjęciową we krwi i to była ludzka krew!!! To było widać! Gołym tyłkiem paplala się we krwi. Tą sesją pokazała do kogo należy ta pani. A jej chłopak nie lepszy!!! Zrobił rytuał na koncercie, ludzie się zadeptali a ten nic nie zrobił tylko się śmiał. Oboje zasługują na karę te illuminackie łobuzy!!!